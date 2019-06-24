الاتحاد الإفريقي يهدد منتخب الجزائر بغرامة مالية

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، فرض غرامة مالية على المنتخب الجزائري، بسبب قيام مناصروه بإشعال الشماريخ فى ملعب الدفاع الجوى، أثناء مباراة محاربو الصحراء أمام المنتخب الكيني، في الجولة الاولى من مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا فى مصر حتى 19 يوليو المقبل.



وهدد الاتحاد الإفريقي المنتخب الجزائري، بحرمانه من الجماهير خلال المسابقة القارية، ومضاعفة العقوبة المالية، حال تكرارالأمر من قبل الجماهير الجزائرية.



ويعب المنتخب الجزائرى مع السنغال الخميس المقبل فى الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة، التي تضم بجوارهما كل من كينيا وتنزانيا.