نتنياهو: سنستمع للمقترحات الأمريكية بطريقة منصفة ومنفتحة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستدرس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط "بطريقة منصفة ومنفتحة".



أدلى نتنياهو بالتصريحات خلال جولة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في غور الأردن، وهو جزء من الضفة الغربية المحتلة على الحدود مع الأردن.



وأضاف نتنياهو: "سنستمع للمقترح الأمريكي بطريقة منصفة ومنفتحة. لا أستطيع أن أفهم كيف يرفض الفلسطينيون الخطة الأمريكية دون حتى أن يسمعوا ما فيها".

ويقاطع المسؤولون الفلسطينيون إدارة ترامب ويرفضون التعامل مع خطة سلام الشرق الأوسط.

وكرر نتنياهو أيضا موقف إسرائيل بأن أي اتفاق سلام في المستقبل لا بد وأن يشمل وجود إسرائيل في غور الأردن بالضفة الغربية، وهو منطقة يريد الفلسطينيون أن تكون جزءا من دولتهم في المستقبل.