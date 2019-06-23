"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر نحو 50 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات القطاع الخاص بالدقي، على أن يحدد الراتب بحسب المقابلة.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 50 مسئول مبيعات خارجية، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على مؤهل عالي، ويتراوح عمره بين 23 سنة إلى 35 سنة، ويفضل أن يكون لديه خبرة سنة.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر بدل وسيلة انتقال، وتأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وإجازة يومي الجمعة والسبت، والعمل من 9 صباحًا وحتى 5 مساءً.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 3617276، أو 33352213، أو التوجه لمقر الشركة في 9 شارع الخليج العربي، متفرع من شارع مصطق، الدقي.