اتحاد الكرة السعودى يتجه لمنع إعارة المدربين

يستعد الاتحاد السعودي لكرة القدم للتحرك من أجل حل أزمة إعارة المدربين في الدوري السعودي الموسم المقبل بشكل نهائي.



تقارير صحفية كشفت عن نية الاتحاد السعودي لكرة القدم لإصدار قرار رسمي لمنع إعارة المدربين في الدوري السعودي الموسم القادم.



وتأتي نية الاتحاد في منع هذا الأمر، بعد تكراره في الموسم الماضي من جانب عدد من أندية الدوري.



وكان نادي النصر قد أعار مدربه هيلدر إلى نادي الاتفاق في الموسم الماضي، إضافة لاستعارة الهلال لمدرب الفيصلي شاموسكا.



