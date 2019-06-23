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الأحد 23/يونيو/2019 - 03:37 ص

هل تعود بسمة بوسيل إلى الغناء مرة أخرى؟

هل تعود بسمة بوسيل
هل تعود بسمة بوسيل إلى الغناء مرة أخرى؟
ياسمين محمود
dostor.org/2682589

حققت المغربية بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني، شهرة واسعة منذ دخولها برنامج المواهب الشهير ستار أكاديمي عام 2009، ونالت على الكثير من الإشادات طوال مرحلة مشاركتها بالبرنامج، حتى استطاعت أن تحافظ على مكانها وسط صفوف المشاركين وحتى مرحلة التصفيات الأخيرة من المسابقة.

وتخرجت بسمة من الأكاديمية وبدأت في الدخول في الوسط الفني بالشكل الحقيقي والمألوف والتي طالما حلمت العمل به، وبعد تسجيل أول ألبوم لها وقبل طرحه تزوجت من تامر حسني، لتترك المجال الفني قبل دخوله، قائلة على حد وصفها: "زوجي يردني ملكة في داري".

وبدأت تتخذ خطوات سريعة في مجال موازيًا وهو "الأزياء"، واستطاعت أن تنتج لنفسها خط أزياء وتشارك في بعض عروض الأزياء في لندن وبلدها المغرب.

وفي خطوة جديدة، أطلقت بسمة بوسيل على قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنية بصوتها من ألبوم زوجها تامر حسني تحمل اسم "كفاياك أعذار" من ألبومه "عيش بشوقك" والذي كان طرحه في الموسم الماضي، ليتفاعل معها العديد من محبيها في الوطن العربي.

وحققت الأغنية مليون مشاهدة منذ طرحها قبل أيام، وقامت بسمة بنشر الأغنية على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وأعربت عن سعادتها بردود الأفعال للمتابعين قائلة: "فرحتوني بردود أفعالكم.. شكرًا شكرًا بزاف".

وتساءل العديد من متابعيه عن أن طرحها للأغنية تعني مواقفة زوجها على عودتها للفن أم مجرد حنان للماضي؟


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