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السبت 22/يونيو/2019 - 11:20 ص

إصابة اثنين بحالات إغماء بامتحان الثانوية العامة في كفر الشيخ

إصابة اثنين بحالات
كتب _ مصطفى عنز.
dostor.org/2681369

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، عن إصابة طالب وطالبة بحالات إغماء في سادس أيام امتحانات الثانوية العامة، حيث يُؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة "الفيزياء"، والشعبة الأدبية في مادة "التاريخ".

وفي لجنة مدرسة نور الدين سرحان بعزبة فرج الكوبري، بمركز الرياض أُصيب الطالب "ح.م.ا"، بحالة إغماء، ليتم نقله على الفور إلى استقبال مستشفى الرياض المركزي، وإسعافه داخل المستشفى، كما استقبل قسم الطوارئ بمستشفى دسوق العام الطالبة "إ.إ.ا"، بلجنة مدرسة النجاح الإعدادية فى دسوق، مصابة بحالة إغماء، وتم إسعافها داخل المستشفى.

الجدير بالذكر أنه يُؤدى نحو 19 ألفًا و460 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى فى محافظة كفر الشيخ، منهم 13 طالبًا بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، و5 طلاب بالمكفوفين، فى 69 لجنة منتشرة بـ13 إدارة تعليمية، على مستوى المحافظة.

وتشهد اللجان الامتحانية، إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد الأمن، للحفاظ على سير عملية الامتحانات، حيث نشرت مديرية أمن كفر الشيخ، الأقوال والارتكازات الأمنية المختلفة، ونقاط التفتيش بجميع الشوارع المؤدية إلى مدارس الثانوية العامة ولجان الامتحانات بمراكز ومدن المحافظة.

فيما تم استخدام العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة فى تفتيش الطلاب، وتم إغلاق جميع الطرق والممرات المؤدية إلى جميع اللجان، والإبقاء على مدخل واحد يخضع للتفتيش المشدد، لمنع حدوث أية أعمال شغب من قبل الأهالي.

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