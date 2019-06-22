حالتا إغماء بسبب الفيزياء بمدرسة أم المؤمنين بالقليوبية

أصيبت طالبتان بحالة إغماء شديدة بسبب صعوبة امتحان مادة الفيزياء أثناء التفكير في حل الامتحان، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما داخل اللجنة، في محاولة لاستكمال الامتحان.



وأدى الطلاب الامتحانات وسط تواجد أمني مكثف بمحيط اللجان، حيث فتحت لجان الامتحانات في موعدها المحددة.



كانت امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية قد انطلقت بداية الشهر الجاري، حيث أدى 42 ألفًا و642 طالبا وطالبة امتحاناتهم داخل 89 لجنة على مستوى 12 إدارة تعليمية بالمحافظة، كما شهدت أبواب المدارس تجمعات أولياء الأمور مع أبنائهم للاطمئنان عليهم وحمل المصاحف لقراءة القرآن والدعاء لأبنائهم الطلاب والطالبات.



وأكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على رؤساء اللجان بعدم حيازة الطلاب هواتفهم المحمولة والتصدي لأى محاولة للغش.