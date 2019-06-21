توابع عودة هوميلز لدورتموند الأبرز في الصحف الألمانية

تنوعت اهتمامات الصحف الألمانية الصادرة اليوم الجمعة وشملت الحديث عن توابع عودة المدافع ماتس هوميلز لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني بعدما قضى 3 مواسم في صفوف بايرن ميونخ.

وألقت صحيفة (أبيندتسايتونج) الضوء على توابع انتقال ماتس هوميلز من بايرن ميونخ إلى بوروسيا دورتموند، ليعود إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك بعد 3 سنوات على رحيله.

فيما كتبت صحيفة (الينار ناخريشتن): "عودة هوميلز وتأثيرها على البوندسليجا"، في إشارة لمدى تأثير هذه الصفقة على قوة أسود الفيستيفال في الموسم المقبل.

من جانبها أبرزت صحيفة (إكسبريس دوسلدورف) نجاح منتخب شباب ألمانيا في اكتساح صربيا (6-1)، أمس الخميس، في الجولة الثانية من دور مجموعات ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا.