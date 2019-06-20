القاهرة : الخميس 20 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
مصر
الخميس 20/يونيو/2019 - 04:41 م

مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعتمد الحدود الدنيا للتنسيق

مجلس الجامعات الخاصة
إسراء جمال
dostor.org/2679055


عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ظهر اليوم الخميس اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور د. صديق عبد السلام أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع تقدم الوزير باسم المجلس والقيادات الجامعية بخالص العزاء للدكتور محمد حسن عزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى وفاة نجله.

ووجه الوزير التهنئة للدكتور جمال سامى على توليه رئاسة جامعة 6 أكتوبر، والدكتور محمد خيرى كقائم بعمل رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى.

كما رحب الوزير بالسادة الممثلين الجدد للوزير بالجامعات الخاصة والآهلية الذين صدر لهم قرارا وزاريا بالتعيين فى هذا المنصب لمدة عام.

ووجه الوزير بضرورة التعاون مع ممثلى الوزير بالجامعات الخاصة والأهلية بما يتماشى مع استراتيجية وزارة التعليم العالى، وتنفيذ قرارات المجلس، ومتابعتها، وإعداد تقارير دورية تساهم فى دعم منظومة التعليم العالى.

كما اطمأن د. عبد الغفار على انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات الخاصة، واستعداد الجامعات وخططها المستقبلية لبدء العام الدراسى القادم فى ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لها.

وأكد د. خالد عبد الغفار على ضرورة التحول الرقمى للجامعات الخاصة وتحويلها لجامعات ذكية فى إطار تقديم خدمات تعليمية متميزة خلال عامين على الأكثر.

وفى إطار استثمار الإجازة الصيفية لطلاب الجامعات الخاصة وجه الوزير بضرورة المشاركة المجتمعية للجامعات الخاصة فى تنمية العشوائيات وتطويرها فى المناطق المحيطة بها وتعظيم دورها فى المجتمع، وذلك على غرار مشاركة الجامعات الحكومية فى مسابقة أفضل جامعة لها مشاركة مجتمعية فى تنمية العشوائيات بالمناطق المحيطة بها.

وأكد عبد الغفار على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها الثقافية والرياضية والفنية لطلاب الجامعات الخاصة، والإعلان عنها خلال فترة إجازة آخر العام؛ لتشجيع الطلاب على المشاركة فيها.

وطالب الوزير بضرورة الترويج والتسويق للجامعات الخاصة وبرامجها التعليمية بالخارج لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بها من خلال التعاون مع المكاتب الثقافية المصرية بالخارج للترويج لبرامجها.

واعتمد المجلس قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعى 20192020 بنظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة على ثلاث مراحل على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة، على النحو التالى:الطب البشرى 95%، كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى)90 %، كلية الهندسة80 %، كليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) 70%، كليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60%، وباقى الكليات 55%.

كما قرر المجلس خفض الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين بكليتى الصيدلة وطب الأسنان بنسبة 25% من إجمالى الأعداد المقرر قبولها، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق العمل مستقبلا فى القطاع الصحى.

كما وجه الوزير بتشجيع الجامعات الخاصة على إنشاء كليات جديدة تقدم أنماط وتخصصات علمية معاصرة يتطلبها سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وافق المجلس على بدء الدراسة ببرنامجى اللغة الصينية وآدابها والدراما والمسرح بكلية الآداب والإنسانيات بالجامعة البريطانية فى مصر بداية من العام الجامعى 20192020 على أن يحدد لكل قسم 100 فى كل برنامج وفقًا للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة بالكلية.

ووافق المجلس على تعديل مسمى كلية إدارة الأعمال والتسويق الدولى بجامعة سيناء إلى كلية إدارة الأعمال.

كما وافق المجلس أيضًا على زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتكون 250 طالبا بدلا من 150 طالبا بدءًا من العام الجامعى 20192020.

وافق المجلس على مذكرات التفاهم المقرر توقيعها بين بعض الجامعات الخاصة والجامعات الدولية، وهى على النحو التالى:

- جامعة الأهرام الكندية، وجامعتى أوشن كاونتى وكيين بنيو جيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية.

- جامعة مصر الدولية وكل من جامعة سان انطونيو الكاثوليكية فى مورسيا بإسبانيا، وكلية برست لإدارة الأعمال بفرنسا.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

منذ يومين

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية

منذ يومين

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

منذ يومين

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك

منذ 3 أيام

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل

منذ 3 أيام

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول

الآن

الصحة: مستمرون في إطلاق القوافل الطبية المجانية بالقرى الأكثر فقرًا

"القوى العاملة" تعلن توافر فرص عمل براتب 1200 جنيه

«طريق الموت».. «الدستور» تخترق أوكار صناعة زيت السيارت المغشوش

الجبير: يجب على إيران أن توقف دعمها للإرهاب

ads
ads
الأكثر قراءة

الكاميرونى نيانت حكمًا لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح أمم إفريقيا

إسقاط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني

معلمو الغربية يدشنون هاشتاج "إحنا المظلومين".. ويناشدون الرئيس

تفاصيل الحالة الصحية لـ"محمد منير"

ألبومات الصور

صامويل إيتو وموريانتس في مؤتمر la liga‏

مؤتمر صحفي لأحمد أحمد رئيس الكاف

المنتخب يتدرب على الكلية الحربية استعدادا لمواجهة زيمبابوي

بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

رياضة

نجم الجزائر السابق: مصر المرشح الأبرز للفوز بأمم إفريقيا

رسميًا.. اللجنة المنظمة لـ "أمم أفريقيا 2019" تعتذر للمغرب

بطولة ويمبلدون: انسحاب دل بوترو لكسر في الركبة

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

الكاميرونى نيانت حكمًا لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح أمم إفريقيا

إسقاط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني

معلمو الغربية يدشنون هاشتاج "إحنا المظلومين".. ويناشدون الرئيس

تفاصيل الحالة الصحية لـ"محمد منير"

الرئيس نيوز

"القابضة للمياه والصرف" ترفع درجة التأهب استعدادا لكأس إفريقيا

"المالية": تيسيرات جديدة للمواطنين في "التحصيل الإلكتروني"

الحالم بإحياء الإمبراطورية العثمانية الغابرة.. أردوغان واحد ضد الجميع

«التجارة» و«المالية» تعقدان اجتماعا لتفعيل آلية تسوية مستحقات الشركات المصدرة

البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها

كشكول

تكريم طالبة لحصولها على المركز الأول على مستوى العالم في رفع الأثقال

الأعلى للجامعات: خفض الحد الأقصى لكليتي الصيدلة وطب الأسنان 25%

التعليم العالي توافق على بدء دراسة فروع جديدة بالجامعة البريطانية

"الجامعات الخاصة": الترويج للبرامج التعليمية بالخارج لجذب الطلاب الوافدين

"التعليم" تصدر كتاباً دورياً بشأن صرف مكافأة امتحانات النقل

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

سحب غريبة تشبه لوحة لفان جوخ تغطي سماء ولاية فرجينيا الأمريكية

فريق علمي دنماركي يكشف الجين المسئول عن إدمان الحشيش

سيجارة إلكترونية تشوّه وجه مراهق أمريكي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

أفضل الأطعمة النباتية للتخسيس

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎