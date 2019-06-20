شاب يقتل شقيقته لشكه فى سلوكها بالغربية

أقدم شاب على قتل شقيقته داخل شقتها بكفر الزيات، بعد طعنها بالسكين طعنتين في أنحاء متفرقة بالجسم حتى فارقت الحياة.



وكان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للرائد هادي سالم، رئيس مباحث كفر الزيات بوجود جريمة قتل بحي حسيبة بكفر الزيات.



وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كفر الزيات بقيادة الرائد هادي سالم، رئيس المباحث، والعقيد الدكتور عمرو الحو، رئيس فرع البحث الجنائي بمدينتي كفر الزيات وبسيون، ومعاونيه النقيب محمد نصحي ومحمد خطاب، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة غارقة في دمائها لسيدة تدعى "ع.ع.م.أ"،37 سنة، من بلشاي، ومقيمة حديثًا بكفر الزيات وبها طعنات بناحية الصدر والجنب، وبجانبها جثة لشاب يدعى (م.ع)، 23 سنة، مقيم بكفر الزيات وبه طعنة بالصدر.



بالفحص تبين أن خلافات وقعت بينها وبين شقيقها ويدعى "م.ع.م.أ"، 32 سنة، وشى له معلومات بوجود علاقات متعددة لشقيقته مع بعض الشباب، ما تسبب في وجود خلافات بينهما على إثرها أخذ سكينًا وسدد لها طعنتين بأنحاء متفرقة بالجسم حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وإصابة شقيقها بطعنة فالصدر وتم نقله لمستشفى الجامعة بطنطا.



بتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة كفر الزيات من ضبط المتهم.



وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم نقل الجثة لمشرحة طنطا وجاري التحقيق مع المتهم.