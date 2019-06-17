ترامب: إيران تجاوزت الحدود المسموح بها من اليورانيوم

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تخطي إيران لحدود مخزونات اليورانيوم المسموح بها وفقا لاتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى.



وقال ترامب في تصريح مقتضب اليوم الاثنين عبر حسابه على موقع تويتر: "إيران تتحدى حدود مخزونات اليورانيوم".



يأتي ذلك عقب تصريح للمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عباس كمالوندي، في وقت سابق اليوم، أكد فيه أن إنتاج إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب سيتجاوز 300 كجم خلال 10 أيام، وهو السقف الذي يحدده الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.



واتهمت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، غاريت ماركيس، في وقت سابق السلطات الإيرانية برفع مستوى تخصيب اليورانيوم واصفة إياه بالابتزاز النووي داعية المجتمع الدولي إلى الضغط بشدة على إيران في هذا السياق.