دورتموند يحدد راتب هوملز بعد الاقتراب من ضمه

حدد نادي بوروسيا دورتموند الألماني، راتب مدافعه السابق ماتس هوملز لاعب فريق بايرن ميونخ الحالي، والذي اقترب أسود الفيستيفال من استعادته مرة أخرى.



وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن بايرن ميونخ وافق على عرض بوروسيا دورتموند بالتعاقد مع اللاعب في الصيف الجاري مقابل 20 مليون يورو، وقد وافق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش على الأمر.



وأشارت الصحيفة إلى أن دورتموند حدد مبلغ 10 ملايين يورو كراتب سنوي للمدافع الدولي الألماني، أقل مما كان يتقاضاه مع بايرن ميونخ بـ2 ملايين يورو.



وسوف تكلف صفقة هوملز إدارة دوترموند مبلغ 20 مليون يورو، لاستعادة اللاعب الذي يلعب لهم منذ عام 2008 .



كان هوملز قد انضم لبايرن ميونخ في عام 2016 قادما من دورتموند وقد نجح في تحقيق 3 القاب للبوندزليجا رفقة الفريق البافاري.