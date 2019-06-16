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الأحد 16/يونيو/2019 - 09:17 ص

سامسونج تحث على الاستثمار الجريء للأعمال المستقبلية

سامسونج
سامسونج
وكالات
dostor.org/2670814

دعا نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للالكترونيات لي جيه -يونغ كبار المديرين التنفيذيين إلى تحفيز الجهود لتطوير تكنولوجيات مبتكرة لمواجهة تحديات الأعمال المتزايدة وتعزيز محركات النمو الجديدة، حسبما ذكرت الشركة يوم الأحد.

قالت الشركة إن لي، القائد الفعلي للشركة العملاقة التكنولوجية الكورية الجنوبية، عقد اجتماعًا مع كبار المسؤولين التنفيذيين في قسم تكنولوجيا المعلومات والهواتف المحمولة في مقر سوون جنوب سيئول اليوم الجمعة لمناقشة الاستراتيجيات العالمية.

وجد اجتماع الإستراتيجية العالمية، الذي يعقد مرتين في السنة، اهتمام كبيرا حيث تواجه شركة سامسونج تحديات تجارية من شريحة الذاكرة الضعيفة وأعمال الهواتف المحمولة والغموض الناجم عن حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وخلال الاجتماع، دعا "لي" مسئولي الشركة إلى تحفيز الجهود لتطوير تكنولوجيات جديدة، بما في ذلك شبكة الهاتف المحمول جي 6، وبلوك تشين والذكاء الاصطناعي، وتوسيع الشراكات العالمية.

وقال لي "لا توجد شركة يمكنها أن تضمن أنها ستبلغ حوالي 10 سنوات من الآن". "يجب أن يكون لدينا تفكير في بدء أعمال تجارية جديدة، إلى جانب التركيز على ما حققناه حتى الآن."

جاء اجتماعه مع المديرين التنفيذيين لشعبة الهاتف بعد أسبوعين من عقد اجتماع منفصل مع كبار المسؤولين في صناعة أشباه الموصلات وشاشات العرض، حيث كانت الشركة تقيم تأثير تموج قرار الحكومة الأمريكية فرض حظر على شركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا الصينية.

تكافح أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم تباطؤ النمو في سوق الهواتف الذكية المتميزة، بينما خسرت حصة سوقية في قطاعي التكنلوجيا المنخفضة والمتوسطة أمام المنتجين الصينيين الذين يتمتعون بالكفاءة من حيث التكلفة.

وفقًا لوكالة ستراتيجي أنالتيك التي ترصد الصناعة، شحنت سامسونج 71.8 مليون وحدة من الهواتف الذكية، أو 21.7 % من الإجمالي، في الفترة من يناير إلى مارس، مع انخفاض حصتها في السوق بنسبة 8 %عن العام السابق.

على الرغم من أن الشركة حاولت زيادة الطلب في سوق التقنية المتقدمة بجهاز جالاكسي فولد الذي يبلغ سعر 1950 دولا، وكان من المقرر أن يتم طرحه في أبريل إلا أنه تم إرجاؤه دون إشعار آخر بشأن مشكلات المتانة.

أشار المراجعون الأوائل إلى أن طبقة الشاشة الواقية للجهاز سهلة التقشير وأن الثغرات جعلت من السهل على الحطام إتلاف الشاشة القابلة للطي. وقالت سامسونج في بداية هذا الأسبوع إنها ستعلن عن الجدول الجديد لطرحه "في الأسابيع المقبلة"، دون توضيح.

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