مقتل 8 أشخاص في حادث مروري جنوب روسيا

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيبت طفلة بجروح بليغة، جراء تصادم سيارة وحافلة صغيرة في مقاطعة فورونيج جنوب غربي روسيا، حسبما أفادت السلطات المحلية.



وقالت مديرية الداخلية المحلية، إن الحادث وقع في الساعة 20:62 مساء السبت على طريق يربط مدينة فورونيج بمدينة لوغانسك الأوكرانية، حيث اصطدمت سيارة "فورد فوكوس" وجها لوجه مع حافلة صغيرة من نوع "فولكسفاغن ترانسبورتر"، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة طفلة في العاشرة من عمرها.



وبحسب المعلومات الأولية، فإن التصادم وقع بسبب فقدان سائق "فورد فوكوس" السيطرة على سيارته، ما تسبب بانحرافها عن مسارها وخروجها إلى الجانب المعاكس من الطريق.



وأوضحت السلطات أن القتلى هم سائق سيارة "فورد فوكوس" وراكبها الوحيد، وكذلك سائق الحافلة الصغيرة وخمسة من ركابها، أما الراكبة السادسة وهي الطفلة الجريحة فتم نقلها إلى المستشفى، ويصف الأطباء حالتها بمتوسطة الخطورة.