أسعار "اليورو" اليوم الأحد 16 يونيو 2019

استقر سعر اليورو، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 16 يونيو 2019، في تحديثات البنوك، حيث بلغ متوسط سعر اليورو نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك المركزي:

18.82 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى:

18.83 جنيه للشراء.

19.00 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر:

18.86 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة:

18.82 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib:

18.79 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامي:

18.80 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية:

18.80 جنيه للشراء.

19.00 جنيه للبيع.



