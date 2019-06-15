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الصحة
السبت 15/يونيو/2019 - 06:07 م

"الأفوكادو" يحمى من الإصابة بالسرطان

الأفوكادو يحمى من
dostor.org/2670231

أوصى خبراء بتناول ما لا يقل عن خمسة أجزاء من الفاكهة والخضروات كل يوم، وتناول الكثير من الألياف، وبعض منتجات الألبان، وتناول الزيوت المشبعة بكميات صغيرة.

ولكن عندما يتعلق الأمر بأطعمة محددة للحفاظ على صحة جيدة، وبالتالي العيش لفترة أطول، توصي المستشارة الطبية الدكتورة سارة بروير وخبيرة التغذية جولييت كيلو بتناول الأفوكادو.

يتميز الافوكادو بغناه بالدهون الجيدة التي تخفض الكوليسترول وتحمي من التجاعيد. كما أن ثماره غنية بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة بشكل عام وصحية العينين بشكل خاص.

ما يعطي الأفوكادو فوائده الصحية، هو محتواه العالي من الدهون الأحادية غير المشبعة، وعناصر اللوتين والزيكسانثين، إضافة إلى البوتاسيوم.

وأوضحت الدكتورة بروير، أن العديد من الأبحاث أوضحت أن عنصر اللوتين أسهم بشكل فعال في محاربة الخلايا السرطانية في البروستاتا.

وتوصي الدكتورة بروير بتناول نصف ثمرة أفوكادو لمرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، إلا أنها حذرت من الإفراط في تناول الأفوكادو لاحتوائه على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.

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