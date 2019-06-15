أمهات مصر: الاستاتيكا متوسطة الصعوبة والأسئلة تحتاج لوقت أطول

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا لطلاب شعبة العلمي رياضة للثانوية العامة جاءت متوسطة الصعوبة، وكثيرة وتحتاج لوقت أكبر من الوقت المخصص للامتحان.



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الامتحان تضمن بعض النقاط الصعبة، وكان أغلب الشكاوى من تعدد وكثرة الأسئلة التي لا تتناسب مع الوقت المخصص للامتحان، حيث طالب الطلاب وأولياء أمورهم بأن يكون الوقت المخصص للامتحان ثلاث ساعات بدلا من ساعتين.



وشددت عبير، على خطورة تسريب الامتحانات، ما يؤثر على مصلحة الطلاب المجتهدين والمتفوقين، مطالبة الوزارة بالتشديد على المراقبين داخل اللجان، بينما طالبت أولياء الأمور بتوعية أبنائهم من خطورة الغش والتسريب.