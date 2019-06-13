رئيس جامعة بني سويف يشارك في ختام المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

شارك الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، في ختام فعاليات المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ، والذي شارك فيه نحو 55 دولة إفريقية وعربية، و200 مسئول إفريقي رفيع المستوى.



وأوضح "منصور"، فى تصريحات صحفية، أن المنتدى استمر على مدار يومين، عقدت خلالهما 5 جلسات إلى جانب الجلسة الافتتاحية التي تضمنت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وناقش المنتدى ملفات مهمة أبرزها استعراض الجهود الوطنية في مكافحة الفساد لعدد من الدول الإفريقية تنفيذا للالتزامات القارية والدولية، ودور مكافحة الفساد في تنمية القارة الإفريقية، وآليات مكافحة الفساد على المستوى القارية وتنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الإفريقية، ودعم التنسيق الحكومي الإفريقي البيني في مكافحة الفساد، ودور الإرادة السياسية في إنجاح جهود مكافحة الفساد في القارة الإفريقية.



وأشار الدكتور منصور حسن إلى أن المنتدى يهدف إلى ضرورة بناء آليات تعاون وأطر وضوابط لدعم مكافحة الفساد للقارة الإفريقية، والقضاء على الجريمة المنظمة من خلال الحوكمة التشريعية والإدارية، والنهوض بالإنسان الإفريقي كأساس للوحدة الإفريقية، والتكامل في التنمية نحو تكنولوجيا ديمقراطية وتحقيق العدالة والأمن كأساس للتنمية والاستفادة من التجربة المصرية في مكافحة الفساد.