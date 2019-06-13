إجراءات عاجلة لـ"الآثار" لوقف بيع 32 قطعة بلندن بينها رأس توت عنخ آمون
دعا الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إلى اجتماع طارئ، أمس، للجنة القومية للآثار المستردة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2016 برئاسته، وبحضور كل من الدكتور نبيل العربى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والسفير محمود طلعت، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وممثلى وزارة العدل والنيابة العامة، وكل الجهات القضائية والأمنية والرقابية بالدولة، لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه ملف وقف بيع واستعادة 32 قطعة أثرية تنتمى للحضارة المصرية، من بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون كانت قد رصدتها إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار علي كتالوج صالة مزادات كريستيز فى بالعاصمة البريطانية لندن، لبيعها في مزاد علني يومي 3 و4 من شهر يوليو المقبل.
وخرجت توصيات الاجتماع بضرورة تقدم وزارة الآثار ببلاغ إلى النائب العام المصرى، تطلب فيه إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات البريطانية، لوقف بيع والتحفظ على هذه القطع واستردادها، وفقًا لقوانين حماية الآثار المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وبناءً على ذلك، قامت النيابة العامة المصرية بدورها بإرسال إنابة قضائية إلى نظيرتها البريطانية، لوقف بيع هذه القطع والتحفظ عليها، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر.
وكانت وزارتا الآثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ قد قامتا بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية، لوقف إجراءات بيع القطع والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلًا عن المطالبة بأحقية مصر فى استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.