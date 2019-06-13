إجراءات عاجلة لـ"الآثار" لوقف بيع 32 قطعة‏ بلندن بينها رأس توت عنخ آمون

دعا الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إلى اجتماع طارئ، أمس، للجنة القومية ‏للآثار المستردة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2016 برئاسته، وبحضور كل من الدكتور ‏نبيل العربى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والسفير محمود طلعت، مساعد وزير الخارجية ‏للعلاقات الثقافية، وممثلى وزارة العدل والنيابة العامة، وكل الجهات القضائية والأمنية والرقابية ‏بالدولة، لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه ملف وقف بيع واستعادة 32 قطعة ‏أثرية تنتمى للحضارة المصرية، من بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون كانت قد رصدتها إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار علي كتالوج صالة مزادات كريستيز فى بالعاصمة البريطانية لندن، ‏لبيعها في مزاد علني يومي 3 و4 من شهر يوليو المقبل.‏



وخرجت توصيات الاجتماع بضرورة تقدم وزارة الآثار ببلاغ إلى النائب العام المصرى، تطلب فيه إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات ‏البريطانية، لوقف بيع والتحفظ على هذه القطع واستردادها، وفقًا لقوانين حماية الآثار المصرية ‏والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ‏



وبناءً على ذلك، قامت النيابة العامة المصرية بدورها بإرسال إنابة قضائية إلى نظيرتها البريطانية، لوقف ‏بيع هذه القطع والتحفظ عليها، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر.‏



وكانت وزارتا الآثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ قد قامتا بمخاطبة صالة ‏مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية، لوقف إجراءات بيع القطع ‏والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلًا عن المطالبة بأحقية مصر ‏فى استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة. ‏