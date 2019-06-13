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الخميس 13/يونيو/2019 - 07:25 ص

إطلاق نار على رجلين مسلحين فى عملية لوحدة مكافحة الإرهاب بأستراليا

إطلاق نار على رجلين
وكالات
dostor.org/2665790

أطلقت دورية شرطة مكافحة الإرهاب في استراليا النار على رجلين في بلدة بارناوارثا نورث، وأدخلا المستشفى بحالة حرجة اليوم الخميس.

وكان أفراد دورية من قوة مكافحة الإرهاب، يجرون عملية "جمع معلومات استخبارية" بالمنطقة المتاخمة بين ولايتي نيو ساوث ويلز وفكتوريا، حيث طلبوا الدعم من الشرطة المحلية للبحث عن شخصين مطلوبين.

وقالت شرطة ولاية فكتوريا في بيان "لقد حاول أفراد شرطة محلية في الواجب، إيقاف العربة التي تحمل الشخصين، على طريق بارناوارثا القديم، في حوالي الساعة الثالثة عصر الأربعاء، وسائق العربة قد صدم سيارة الشرطة، ثم تمكنت الشرطة من إخراج الشخصين المسلحين من العربة".

ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن الأسلحة بحوزة الشخصين كانت فأسا وسكينا.

وقامت الشرطة على الفور بنقل الشخصين (19 عاما و30 عاما، ويعتقد أنهما أخوان)، إلى مستشفى ألبري القريب، مشيرة إلى احتمال أن تكون لهما علاقة بعصابات الجريمة المنظمة.

ورغم مشاركة قوة مكافحة الإرهاب في هذه العملية، ولكن شرطة فكتوريا قالت إن الحادث "لا يتم التعامل معه على أنه إرهابي، ولا يوجد حاليا أي تهديد على المجتمع".

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