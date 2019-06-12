مستثمرو مايو: مصر شهدت تطورًا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال المهندس فؤاد أمين، رئيس جمعية مستثمري مايو، إن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في مختلف القطاعات خلال السنوات السابقة نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى التطور الكبير في البنية التحتية وإنشاء الطرق والكباري.



وأكد "أمين" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه بالرغم من تلك التطورات التي شهدتها البلاد إلا أن منطقة مايو تواجه تحديات أبرزها عدم وجود لائحة تنفيذية للشاغلين، وذلك يرجع إلى عدم موافقة رئيس جهاز مدينة 15 مايو على إقرارها.



وأكد رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، أنهم يعانون من الضرائب العقارية المفروضة على المصانع، إضافة إلى وجود افتقاد للمستويين الثقافي والاجتماعي لمعظم المستثمرين بالمنطقة الصناعية، مشيرًا إلى أنه تم تعيين رئيس جهاز المدينة منذ 6 أشهر ويلبي جميع الطلبات إلا التوقيع على تنفيذ لائحة الشاغلين.