فيديو.. محمد رمضان يطرح الإعلان الدعائى لأغنيته الجديدة "بابا"

طرح الفنان محمد رمضان، مقطع قصير كإعلان دعائى من أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب "بابا"، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوها "انستجرام".



ولاقى المقطع الذي نشره "رمضان"، إعجاب كبير من جانب محبيه، حيث وصل إلى ربع مليون مشاهدة في غضون ساعة واحده فقط، بجانب مئات التعليقات التي تحدثت عن شكل الكليب الجديد.



الأغنية قام رمضان بتصويرها منذ أيام قليلة، وذلك بأحد اللوكيشانات الداخلية بالقاهرة، ومن المرجح أن يتم عرضها على قناة روتانا وموقع ديزير خلال منتصف الأسبوع القمبل.



يُذكر أن محمد رمضان، شارك في رمضان الماضي بمسلسل "زلزال" من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وتعاون خلاله مع الفنانة حلال شيحة في أول تعاون يجمعهما بعد عودتها للتمثيل.