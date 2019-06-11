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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:03 م

مبابي يكمل مئويته التهديفية في مسيرته الاحترافية

الفرنسي كيليان مبابي
الفرنسي كيليان مبابي
dostor.org/2663545

أكمل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي مئويته التهديفية الأولى في مسيرته الاحترافية كلاعب.

وسجل مبابي هدفه رقم 100 خلال مباراة منتخب فرنسا ضد أندورا بتصفيات أمم أوروبا 2020، بعدما تقدم للديوك بهدف رائع في الدقيقة 11.

وسجل مبابي هدفه رقم 100 في عمر 20 عاما و173 يوما فقط، وبواقع 27 هدفا بقميص فريقه السابق موناكو، و60 هدفا مع سان جيرمان، و13 هدفا مع منتخب فرنسا.

مبابي سجل أهدافه المائة خلال 180 مباراة أي بمعدل تهديفي يقترب من 5.6 هدف في المباراة الواحدة.

يذكر أن مبابي تألق بشكل ملحوظ على المستوى التهديفي في الموسم المنقضي، بعدما سجل مع فريقه 39 هدفا في 43 مباراة بكل المسابقات.

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