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رياضة
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:46 م

لاعب محلى واحد فى تشكيلة المغرب النهائية بأمم إفريقيا

لاعب محلى واحد فى
وكالات
dostor.org/2662968

أعلن إيرفي رينار مدرب المغرب، اليوم الثلاثاء، التشكيلة النهائية التي ستخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تنطلق بمصر في وقت لاحق هذا الشهر، وضمت لاعبًا محليًا واحدًا وهو أحمد رضا التاكناوتي حارس الوداد البيضاوي.

واستبعد "رينار" من القائمة، التي تضم 23 لاعبا، عبد العالي المحمدي حارس نهضة بركان للإصابة، بجانب عبدالكريم باعدي مدافع حسنية أغادير وأمين حارث لاعب وسط شالكه الألماني وأيوب الكعبي مهاجم هيبي سي.إف.إف.سي الصيني.

ويعتمد المدرب الفرنسي على القوام الأساسي الذي ظهر بشكل جيد في كأس العالم في روسيا العام الماضي رغم الخروج من دور المجموعات، وأضاف للتشكيلة المهاجم عبد الرزاق حمدالله هداف الدوري السعودي مع النصر، وفضل خالد بوطيب مهاجم الزمالك المصري على الكعبي.

ويختتم منتخب المغرب استعداداته بمدينة سلا اليوم الثلاثاء، ثم يتوجه إلى مراكش لمواجهة جامبيا وديا.

وسيلتقي فريق رينار مع زامبيا في لقاء ودي آخر في مراكش قبل السفر إلى مصر.

وينافس المغرب في المجموعة الرابعة القوية بكأس الأمم مع ساحل العاج وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراس مرمى: منير المحمدي (ملقة الإسباني) ياسين بونو (جيرونا الإسباني) أحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي).
مدافعون: المهدي بنعطية (الدحيل القطري) مروان داكوستا (إسطنبول باشاك شهير التركي) نبيل درار (فناربخشه التركي) أشرف حكيمي (بروسيا دورتموند الألماني) مروان سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي) نصير مزراوي (أياكس أمستردام الهولندي) عبد الحميد يونس (ستاد رين الفرنسي).
لاعبو الوسط: كريم الأحمدي (الاتحاد السعودي) يوسف آيت بناصر (موناكو) فيصل فجر (كان الفرنسي) يونس بلهندة (غلطة سراي التركي) مبارك بوصوفة (بدون فريق) المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي) حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي).
مهاجمون: نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله (النصر السعودي) خالد بوطيب (الزمالك المصري) يوسف النصيري (ليجانيس الإسباني) سفيان بوفال (سيلتا فيجو الإسباني) أسامة إدريسي (ألكمار الهولندي).

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