منتخب مصر لرفع الأثقال يعود إلى القاهرة بعد مشاركته ببطولة العالم للناشئين

عادت إلى القاهرة، ظهر اليوم الأحد، بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال تحت سن "20 سنة"، وذلك بعد مشاركته في منافسات بطولة العالم للناشئين لرفع الأثقال، التي استضافتها جزيرة "فيجي "بأستراليا، حيث أحرز المنتخب الوطني ست ميداليات، خمس ذهبية، وميدالية فضية.



وتوجت اللاعبة رانيا عزت، بثلاث ميداليات- ذهبيتين وفضية - في منافسات وزن "76 كجم"، حيث تفوقت على لاعبات: تركيا ونيوزيلندا وأمريكا، كما توج اللاعب: أحمد عاشور بثلاث ميداليات ذهبية في منافسات وزن "96 كجم"، حيث توج بذهبية "الخطف " محققا 165 كجم وذهبية "الكلين" محققا 200 كجم، وذهبية "المجموع" بـ365 كجم.



كان منتخب مصر لرفع الأثقال حقق 5 ميداليات ذهبية وفضية واحدة في بطولة العالم للناشئين تحت 20 سنة والمقامة حاليا بدولة فيجي، خلال الفترة من 1 إلى 8 يونيو الجاري.



وحقق اللاعب أحمد سيد عاشور المركز الأول بحصوله على 3 ذهبيات، فيما حققت اللاعبة رانيا محمود عزت المركز الأول بحصولها على ذهبيتين، وفضية واحدة، فيما حقق اللاعب عبد الله جلال المركز السادس.