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السبت 08/يونيو/2019 - 08:50 ص

مراجعات اللحظات الأخيرة أمام لجان امتحانات الثانوية بالغربية

مراجعات اللحظات الأخيرة
الغربية حسام فوزي جبر
dostor.org/2656809

حرص بعض الطلاب بمحافظة الغربية، على المراجعة الأخيرة أمام لجان الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي، لأداء امتحان اللغة العربية، والذى من المقرر أن ينطلق اليوم في تمام التاسعة.

وكانت محافظة الغربية، أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 2019، والتي تنطلق اليوم السبت، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أي حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن تجهيز 104 لجان على مستوى المحافظة، يؤدي فيها 34 ألفًا و532 طالبًا الامتحانات، ومن جانبه وجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، بضرورة توفير جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية.

مراجعات اللحظات الأخيرة أمام لجان امتحانات الثانوية بالغربية
مراجعات اللحظات الأخيرة أمام لجان امتحانات الثانوية بالغربية
مراجعات اللحظات الأخيرة أمام لجان امتحانات الثانوية بالغربية
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