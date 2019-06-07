27 لجنة لامتحانات الثانوية العامة بأسوان

بحث محافظ أسوان أحمد إبراهيم، مع مسئولي التربية والتعليم، الاستعدادات النهائية، لاستقبال ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة، والذي ينطلق غدا السبت ويستمر حتى 3 يوليو المقبل، حيث تستقبل 27 لجنة 7640 طالبا وطالبة من أبناء المحافظة.

وقال محافظ أسوان - في تصريح اليوم الجمعة - إنه تم تجهيز جميع المقار الإمتحانية من مراوح ومبردات مياه ومقاعد مناسبة وإضاءة جيدة، بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة داخل اللجان ودورات المياه لتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب والطالبات لأداء المواد الإمتحانية فى سهولة ويسر، وتحقيق أعلي الدرجات العلمية من خلال الإجابة النموذجية لكافة الأسئلة على الوجه الأكمل.

وأضاف اللواء أحمد إبراهيم، أنه بجانب هذه التجهيزات اللوجيستية للجان الإمتحانية تم متابعة عمليات نقل الصناديق الخاصة بالكراسات الإمتحانية، حيث تم التأكيد من قبل مسئولى التربية والتعليم بأسوان على وصولها إلى مراكز التوزيع، وتوفير جميع السيارات الخاصة بالنقل.

وتابع أنه تم الإطمئنان، أيضًا، على تجهيز كافة إستراحات القائمين على أعمال المراقبة لامتحانات الثانوية العامة المنتدبين داخليًا أو خارجيًا للعمل بأسوان، مع إمداد هذه الإستراحات بالمفروشات والثلاجات والبوتجازات ومبردات المياه، وكذا أجهزة التلفاز لتوفير الجو المناسب لهم حتى إنتهاء فترة الإمتحانات بالشكل المطلوب، لافتا إلى أن إجمالى عدد الاستراحات المجهزة من قبل التربية والتعليم بأسوان تصل إلى 47 إستراحة بواقع 29 استراحة للرجال و18 استراحة للسيدات.

ومن جانبه صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الدكتور السيد الفيومي، بأنه سيتم توزيع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة على 27 لجنة بواقع 7 لجان بإدارة أسوان، ولجنتين بإدارة دراو، بجانب 5 لجان بإدارة كوم أمبو، و4 لجان بإدارة نصر النوبة، و9 لجان بإدارة إدفو.

وأكد على قيام المديرية بتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك بينها وبين، مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل الكراسات الإمتحانية، ومديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، وكذلك هيئة الإسعاف لتوفير سيارات إسعاف إستعدادًا لأى طوارئ، بالإضافة إلى مديرية التموين لتوفير الخبز وأسطوانات البوتاجاز للمعلمين المنتدبين للمراقبة على الإمتحانات، فضلًا عن الحماية المدنية لتأمين اللجان والكنترولات والكراسات الإمتحانية ضد أى حرائق مفاجئة.

وأضاف السيد الفيومى بأنه تم عقد اجتماعين أحدهما بإدارة أسوان والثانى بإدارة إدفو لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز التوزيع، فى إطار إتمام كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، بحضور لفيف من قيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية، تم خلالها الاطلاع على كافة التعليمات الوزارية الخاصة بسير اللجان وانضباطها والتصدى لمحاولات الغش، وكذلك حظر حمل أو استخدام الطلاب والعاملين باللجان للهواتف المحمولة، فضلًا عن قيام عدد من القيادات بالمديرية بتفقد عدد من الاستراحات الخاصة بالمنتدبين حيث تأكدوا من تجهيزها على الوجه الأكمل.