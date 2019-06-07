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الجمعة 07/يونيو/2019 - 07:00 م

بوتين: نأمل أن يلتقي رئيسا أمريكا وكوريا الشمالية لمناقشة القضية النووية

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
dostor.org/2656572

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن أمله في أن يستأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الاتصالات ويبحثان البرنامج النووي الكوري.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوتين قوله - خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي - "آمل أن يتمكن الرئيس ترامب والزعيم كيم من استئناف الاتصال في المستقبل القريب ومواصلة تقدم هذه العملية، وسنساهم في ذلك بجميع الطرق الممكنة".
ويعتقد الرئيس الروسي أن الدور الرئيسي في حل مشكلة البرنامج النووي لكوريا الشمالية ينبغي أن تقوم به بيونج يانج وواشنطن، مؤكدا: "بالطبع يجب إسناد الدور الرئيسي لتلك الدول التي يدور حولها النزاع".
وكانت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى من ساحلها الشرقي في أول عملية إطلاق صواريخ منذ 2017، وحثت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية على التوقف عن الأفعال التي من شأنها أن تزيد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.
وأخفقت القمة الكورية الشمالية - الأمريكية الأخيرة في تحقيق أي تقدم بشأن إنهاء البرنامج النووي الكوري الشمالي بسبب الخلاف على إزالة الأسلحة وتخفيف العقوبات.

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