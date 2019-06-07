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الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:19 ص

المعهد القومى للمعايرة يحتفل بيوم المترولوجيا العالمي

المعهد القومى للمعايرة
إسراء جمال
dostor.org/2656136

نظم المعهد القومى للمعايرة احتفالية بمناسبة يوم المترولوجيا العالمى تحت عنوان "النظام الدولي لوحدات القياس – أفضل جوهريًا"، بحضور عدد من رؤساء المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمعهد، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

ويرجع اختيار عنوان الاحتفالية لعام 2019 "النظام الدولي لوحدات القياس – أفضل جوهريا" بمناسبة موافقة المؤتمر العام للموازيين والمقاييس فى 16 نوفمبر 2018 على أحد أهم المراجعات على النظام الدولي للوحدات (SI) منذ إنشائه، حيث إن البحث في طرق القياس الجديدة، بما في ذلك الطرق المُستخدِمة لظواهر الكَـمّ، تدعم هذا التغيير، وعلى ذلك أصبح الآن النظام الدولي للوحدات (SI) يعتمد على مجموعة من التعريفات التي ترتبط كل منها بقوانين الفيزياء، وتتمتع بميزة القدرة على احتضان مزيد من التحسينات في علوم وتقنيات القياس؛ لتلبية احتياجات المستخدمين في المستقبل لسنوات عديدة قادمة.

وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم عدد من رؤساء المعاهد والهيئات البحثية تقديرا لجهودهم.

والجدير بالذكر أن يوم المترولوجيا العالمي هو حدث سنوي، تحتفل فيه أكثر من 80 دولة بأهمية القياس في حياتنا اليومية، ويتم تنظيم الاحتفال بهذا اليوم من قِبل المكتب الدولي للموازيين والمقاييس (BIPM) والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML) بمشاركة المنظمات الوطنية المنوط بها أعمال القياس.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفال بيوم المترولوجيا العالمى يرجع إلى توقيع اتفاقية المتر في 20 مايو عام 1875، وهو بداية التعاون الدولي الرسمي في مجال القياس، وتوفر هذه الاتفاقية الأساس لنظام قياس متجانس في جميع أنحاء العالم يدعم الاكتشاف والابتكار العلمي والصناعة والتجارة الدولية، وكذلك تحسين نوعية الحياة وحماية البيئة عالميا.

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