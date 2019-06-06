صلاح يلغي سفره للساحل.. ويتجه لمعسكر المنتخب استعدادا لأمم إفريقيا

غادر محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مساء اليوم الخميس، مسقط رأسه بقرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، بعد قضاء إجازة عيد الفطر وسط أسرته بالقرية، وذلك للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني، للاستعداد لنهائيات كأس الأمم الإفريقية الشهر الجاري.



وكان محمد صلاح قد شارك في فوز فريقة ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه علي فريق توتنهام في المباراة النهائية التي أقيمت بإسبانيا وتحقيق حلم جماهير ليفربول في الفوز بالبطولة.



وأكد مصدر داخل أسرته، أن اللاعب لن يذهب إلى الساحل الشمالى كما هو مخطط، ولكن سينضم معسكر منتخب مصر.