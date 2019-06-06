إنتاج 10 آلاف لتر من حبر ختم اللحوم بالمجازر خلال 5 أشهر

ذكرت مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أنها قامت بتحليل واختبار 35 ألف عينة بمعاملها المختلفة خلال الشهور الـ5 الماضية "يناير – مايو 2019" بزيادة 5 آلاف عينة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، إلى جانب إنتاج 10 آلاف لتر من المادة السرية لحبر ختم اللحوم بالمجازر بزيادة 2000 لتر عن نفس الفترة من العام الماضي.



وقال المهندس مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء - في بيان اليوم الخميس - إن المصلحة حريصة على تطبيق أعلى معايير الجودة لكافة المنتجات والسلع ومستلزمات الإنتاج المختلفة والتأكيد الدائم على تطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية الخاصة بجودة المنتجات حفاظًا على سمعة ومكانة المنتجات المصرية وصحة وسلامة المستهلك.



وأشار إلى أنه يجري حاليا توقيع بروتوكول تعاون مع كل من مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية M.T.S لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة الرقمية بأسبقية أولى في: ميناء القاهرة الجوى وقرية البضائع وميناء بورسعيد تمهيدًا للاشتراك في باقي الموانئ ودمياط والعين السخنة والأدبية وسفاجا والإسكندرية الدخيلة.. وغيرها كأسبقية ثانية واشتراك معامل مصلحة الكيمياء ضمن المنظومة بهذه الموانئ.



ولفت إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار خطة الدولة نحو التحول إلى المنظومات التكنولوجية الرقمية المؤمنة من خلال مراكز لوجيستية بالموانئ والمنافذ الجمركية والمناطق الحرة العامة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوكمة كافة الإجراءات لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة الرقمية للتجارة المصرية طبقًا لمعايير منظمة التجارة ومنظمة الجمارك العالمية من خلال إنشاء نظام معلومات مركزي متكامل عن البضائع.



وبين أنه اشترك أكثر من 180 كيميائيا وخبيرا من مصلحة الكيمياء في اللجان الفنية للهيئة العامة للمواصفات والجودة في دراسة وإقرار المواصفات القياسية للجودة بمصر لكافة السلع والمنتجات ومستلزمات الإنتاج، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك ومصلحة الكيمياء حيث تنفذ معامل مصلحة الكيمياء تحليل عينات رسائل المهمل والراكد المخزنة بالجمارك.



ومن ناحية أخرى، أشار رئيس مصلحة الكيمياء إلى أنه سيتم خلال العطلة الصيفية للجامعات تدريب أكثر من 2500 طالب وطالبة من طلاب السنوات النهائية بكليات العلوم بالجامعات المصرية بمعامل وفروع مصلحة الكيمياء بالمحافظات المختلفة لثقل مهاراتهم في أسلوب تحضير وفحص العينات المختلفة والعمل بأحدث الأجهزة العلمية والمعملية في مجالات الكيمياء بفروعها داخل معامل ومختبرات مصلحة الكيمياء وفروعها بالمحافظات.