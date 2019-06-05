العربية: 100 مسلح يهاجمون سجن كوبر لتهريب البشير ورموز نظامه

نجحت القوات الأمنية بالسودان، في إحباط محاولة لتهريب الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، ورموز نظامه من سجن كوبر المحتجزين به.



وكشفت مصادر مطلعة لقناة "العربية الحدث"، عن إحباط القوى الأمنية في السودان محاولة التهريب، موضحة أن أكثر من ١٠٠ عنصر من كتائب النظام السوداني المخلوع هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم.



وأكدت المصادر أن الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز النظام لازالوا داخل سجن كوبر، وتم تعزيز الحراسة وزيادة التعزيزات الأمنية في محيط السجن بعد الحادثة.