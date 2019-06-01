زعيم كوريا الشمالية يزور مصانع مرتبطة بإطلاق الصواريخ

قال محللون لوكالة رويترز، إن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون، قد زار بعض المصانع التي تستخدم أيضًا في بناء منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، وأسلحة أخرى.



فيما أصدرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم السبت، تقارير عن قيام كيم بتقديم "التوجيه الميداني" في عدد من المصانع والمدن، دون تحديد وقت حدوث الزيارات.



وذكرت الوكال، أن هذه المواقع تساعد على تشكيل جوهر صناعة الأسلحة في كوريا الشمالية، ولعبت دورًا رئيسيًا في تطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM)، وفقًا لمحللين في مركز جيمس مارتن لدراسات حظر الانتشار النووي (CNS) ) في كاليفورنيا.



وقال جيفري لويس، الباحث في CNS لـ"رويترز": المصانع التي زارها كيم هي قلب صناعة الدفاع في كوريا الشمالي، هذه هي نوع الزيارات التي رأيناها في عامي 2016 و2017 مع تحرك كوريا الشمالية نحو اختبار ICBM.