مصيلحي يشكر تركي آل الشيخ على قرار مشاركة الاتحاد السكندري في البطولة العربية

تقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، بخالص الشكر والتقدير للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم على قرار الاتحاد العربي بمشاركة نادي الاتحاد السكندري في الموسم المقبل من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال".. متمنيا لمسئولي الاتحاد العربي التوفيق في تنظيم هذه النسخة من البطولة كما حدث في النسخة الماضية.



وأعرب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد - في بيان اليوم الخميس عن سعادته الغامرة لمشاركة "زعيم الثغر" في النسخة الجديدة من البطولة العربية وللمرة الثانية على التوالي، مؤكدا أن الشعبية والجماهيرية الكبيرة لهذا النادي العريق والعظيم هي من حسمت قرار الاتحاد العربي لكرة القدم.



وجاءت مشاركة نادي الاتحاد السكندري في هذه البطولة الكبرى التي تضم أقوى الفرق العربية عقب الأداء المتميز والتمثيل المشرف في النسخة الماضية.