القاهرة : الخميس 30 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
مصر
الخميس 30/مايو/2019 - 01:23 م

وزير التعليم العالى يتفقد سير أعمال الامتحانات بجامعة بنها

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
إسراء جمال
dostor.org/2648749

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فى زيارة مفاجئة صباح اليوم، أعمال امتحانات نهاية العام الجامعى بجامعة بنها، حيث تفقد الوزير يرافقه الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أعمال الامتحانات بكليتي الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية.

واطمأن عبدالغفار خلال جولته على سير الامتحانات بالجامعة طبقا للقواعد المنظمة، التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا أهمية تذليل كل العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات.

وأشاد الوزير بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات.

كما تفقد د. عبد الغفار المنشآت الجديدة لكلية التربية الرياضية ومبنى الامتحانات بأرض الجامعة بكفر سعد، ووجه بالالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ منشآت الجامعة وفقًا للمواصفات المتفق عليها، وسرعة الاستفادة منها لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.

وزير التعليم العالى يتفقد سير أعمال الامتحانات بجامعة بنها
وزير التعليم العالى يتفقد سير أعمال الامتحانات بجامعة بنها
وزير التعليم العالى يتفقد سير أعمال الامتحانات بجامعة بنها
وزير التعليم العالى يتفقد سير أعمال الامتحانات بجامعة بنها
اقرأ أيضًا
منذ يوم

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار

منذ 5 أيام

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية

منذ 5 أيام

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى

منذ اسبوع

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019

منذ اسبوع

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين

منذ اسبوع

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي

الآن

حقيقة فيديو خطف مواطن تحت تهديد السلاح في بورسعيد

الإحصاء:44.1% ارتفاعًا في قيمة الاستثمارات السعودية بمصر

مشروع قانون جديد لتقنين الدخول للمواقع الإباحية

الأرصاد تعلن عن خبر سار للمواطنين بمناسبة عيد الفطر

ads
الأكثر قراءة

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة الإنتاج الحربى

الدولار يرتفع وسط مخاوف حرب التجارة الأمريكية الصينية

ألبومات الصور

استمرار الموجة الحارة بشوارع القاهرة

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

رياضة

تقارير إيطالية: يوفنتوس يحلم بجوارديولا

فوز تشيلسى بالدورى الأوروبى الأبرز فى عناوين الصحف الإيطالية

الصين تعلن مشاركتها في دورة الألعاب العسكرية الدولية 2019

نجم الساعة

محمد عبدالرحمن: قدمنا «وجبة كوميدية» وجدت طريقها إلى قلوب المشاهدين فى «الواد سيد الشحات»

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة الإنتاج الحربى

الدولار يرتفع وسط مخاوف حرب التجارة الأمريكية الصينية

الرئيس نيوز

"القوى العاملة" تحدد موعد إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

قبل العيد بأيام.. إحباط محاولة تهريب 400 كيلو بانجو

وصول الرئيس السيسي إلى السعودية لحضور قمتي مكة

تيسيرات لموظفي العاصمة الإدارية لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر

"خارجية البرلمان": تسوية القضايا العالقة أهم طموحات العرب في القمة

كشكول

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

الكردي: زيادة مكافأة الإشراف وبدل الحكم ورسائل الماجستير والدكتوراه

جامعة الإسكندرية تصدر قرارًا بشأن المهمات العلمية للموفدين

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية بمعهد طلعت بالقاهرة

في زيارة مفاجئة.. وزير التعليم العالى يتفقد سير أعمال امتحانات جامعة بنها

الأمصار

50 قضية فساد أمام القضاء الجزائري.. وتورط مسؤولين كبار

تراجع إنتاج السيارات في بريطانيا.. ومؤشرات بوقف الإنتاج

يوفنتوس يمني النفس بالتعاقد مع جوارديولا

"الكرملين" : معاهدة "ستارت" حجر الزاوية للأمن العالمي

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات الأسبوعية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

شقيق ميجان: زواج أختى من الأمير هارى دمر حياتى

القواعد الأكثر غرابة التى يلتزم بها أفراد العائلة المالكة فى بريطانيا

الجادريان: تناول الآيس كريم بكثرة يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

تناول الخضروات يقي الرجل من أمراض القلب والسمنة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎