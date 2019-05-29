أحمد فهمى: هنا الزاهد أصبحت من أكثر الفنانات المنورين على الساحة الفنية

أكد الفنان أحمد فهمي، أنه سعيد بالمشاركة في أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي ينافس من خلاله في الماراثون الرمضاني الجاري.



وقال فهمي في تصريح لـ"الدستور" حول مشاركة خطيبته هنا الزاهد في أحداث العمل قائلًا: "المخرج أحمد الجندي هو من اختار هنا للانضمام للمسلسل، وهذا ليس مجرد كلام في المطلق، بعيدًا عن فكرة أنها خطيبتي أو شىء، فهي فنانة جيدة القيمة وقدمت أعمالا ناجحة خلال الأعوام الماضية، وأثبتت جدارتها للجميع".



وتابع: "للعلم أنا كنت متخوف أن أقوم بترشيحها في أول عمل يجمعنا، لذا فالاختيار لم يكن من خلالي".



واختتم قائلًا: "كما ذكرت مؤخرًا هنا أصبحت من أكثر الفنانات المنورين على الساحة الفنية في مصر والعالم العربي أيضًا، وأحمد الجندي شاهدها بعينه في هذا المنظور الكوميدي الذي ظهرت به خلال حلقات المسلسل".