صراع مكسيكي على ضم مهاجم أهلي جدة

كشفت تقارير صحفية مكسيكية، عن رغبة العديد من الأندية المتنافسة في الدوري المكسيكي على الحصول على خدمات مهاجم أهلي جدة السعودي، القادم من الرأس الأخضر، ديجانيني تافاريس.



وأشار موقع "vamoscruzazul.bolavip" المكسيكي، إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد رحيل وكيل أعمال تافاريس إلى المكسيك؛ من أجل دراسة العروض المقدمة له من قبل ناديي كروز أزول ورايادوس مونتيري بالمكسيك.



كما أكد الموقع أن انتقال تافاريس لخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري المكسيكي مسألة وقت ليس إلا، خصوصا بعد أن فجر وكيل اللاعب مفاجأة برغبة موكله في الرحيل عن أهلي جدة.



وكان وكيل أعمال تافاريس، بيدرو كورديرو، قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أن مهاجم رأس الأخضر لا يشعر بالسعادة مطلقا داخل جدران قلعة الراقي، ويريد الرحيل في أقرب فرصة نظرا لسوء المعاملة التي تلقاها من قبل الإدارة.



وشهد الموسم المنصرم من الدوري السعودي للمحترفين تألق تافاريس مع أهلي جدة في ظل غياب النجم الأول عمر السومة في بعض المباريات، نظرا لإصابته، وذلك بعد أن سجل 20 هدفا وصنع 6 أهداف أخرى.



يذكر أن أهلي جدة ضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا نسخة 2020 بعد أن أنهى الموسم الكروي في المركز الرابع.