براتب 3250 جنيهًا.."القوى العاملة" تعلن عن 350 فرصة عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 350 فرصة عمل بإحدى شركات الخدمات الأمنية، بالزمالك، وذلك براتب يصل لـ3250 جنيها.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 150 فرد أمن إداري، للعمل بسفارات الاتحاد الأوروبي، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، ويجيد اللغة الإنجليزية، وذلك من الجنسين، وبراتب 3250 جنيها.



وتحتاج الشركة، 200 فرد أمن إداري، للعمل بالعبور، والعاشر من رمضان، على أن يكون المتقدم للوظيفة يجيد القراءة والكتابة، وذلك براتب 3 آلاف جنيه.



وتشترط الشركة في المتقدم للوظيفة، ألا يزيد عمره علي 39 سنة.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، ومواصلات.



وتحدد الشركة أماكن العمل في، الزمالك، وسط البلد، العبور، والعاشر من رمضان.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على رقم 01286771998، والتواصل مع المدير المسئول إيهاب محمد، أو التوجه لمقر الشركة في 13 شارع البرازيل، الزمالك.