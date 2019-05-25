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السبت 25/مايو/2019 - 10:35 ص

الحسيني: تعديل نظام المدفوعات الحل الوحيد لسد تكلفة "القابضة للقمامة"

الحسيني: تعديل نظام
عائشة حسن
dostor.org/2642478

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تغفل استكمال مناقشة مقترح إنشاء الشركة القابضة للقمامة، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت العديد من الجلسات مع وزراء الكهرباء والبيئة والإدارة المحلية، وتم إعداد كافة الدراسات الإكتوارية الخاصة بالمشروع، وتم إعطاء مهلة للحكومة لتحديد التكلفة الكاملة للمشروع.

وأوضح الحسيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة كانت قد اقترحت إنشاء صندوق في المحليات لتحصيل التكلفة المتبقية لإتمام المشروع، وكذلك تعديل نظام المدفوعات، بحيث لا تتساوى جميع المناطق المشتركة في عمال الجمع في المبالغ التي تدفع شهريا، فهناك مناطق تدفع في الشهر 10 جنيهات في حين في مقدورها تدفع 30 جنيها.

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