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الجمعة 24/مايو/2019 - 05:34 م

"الداخلية" تزيل 508 حالات تعد على أراضي الدولة ونهر النيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2642023

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إزالة ٥٠٨ حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.

جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف بمديريات أمن القليوبية، والأقصر والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا والإسماعيلية والغربية ومطروح.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة، والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة الدولة.

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