مسلسل "زي الشمس" احداث الحلقة 18

ينتظر عشاق الدراما احداث جديدة من الحلقة الثامنة عشر لمسلسل "زي الشمس" وذلك بعد تطور الأحداث التي يشهدها العمل واعتراف "عمر" بحبه لنور رغم خيانته السابقة وعلي الجانب الآخر يكشف "سيف" خيوط جديدة حول مقتل "فريدة" ليكشف انها مازالت علي قيد الحياة وهاربة وتتوالي الأحداث.



تدور أحداث المسلسل حول فتاة تعيش في صراع عائلي انعكس على شخصيتها، وعلى تصرفاتها واندفاعها وجموحها في الحياة بعد دراستها للقانون. تنطلق البطلة في أجواء غير مستقرة تدفعها لعدد من ردود الأفعال غير المتوقعة، ما يفجر الكثير من المفاجآت.



يذكر أن مسلسل "زي الشمس"، يشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني نُخبة من النجوم، أبرزهم جمال سليمان، وأحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وريهام عبد الغفور، وأحمد مالك وآخرين.. والمسلسل تأليف مريم نعوم، ومن إخراج سامح عبد العزيز.