بالتعاون مع اتحاد اللعبة.. مصر تستضيف بطولة لناشئي الاسكواش

وقعت شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري عقدًا مع نادى بلاك بول الرياضي Black Ball Sporting Club بالتجمع الخامس، وذلك لاستضافة بطولة أرضك المصرية الدولية المفتوحة للناشئين ARDIC Egyptian International Junior Open 2019 لمدة عامين متتالين ومن المقرر أن تبدأ البطولة يوم 26 يونيو المقبل.



وتعد البطولة هي الأولى مصريا للناشئين في الاسكواش بعد إدراجها ضمن قائمة بطولات الاتحاد العالمي للاسكواشWSF، الاتحاد الأوروبي للاسكواشESF، وجمعية الاسكواش المحترفةPSA وستقام البطولة في الفترة من 26-30 يونيو المقبل.



وتعد شركة أرضك الراعي الرئيسى للبطولة بالتعاون مع الاتحاد المصري للاسكواش، ولقد حرصت أرضك على رعاية البطولة كجزء من استراتيجية وأنشطة الشركة في تشجيع الشباب والرياضة وتسليط الضوء على لاعبي الاسكواش المصريين.



وقال الدكتور أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك إن "رغبة الشركة في تنظيم هذه البطولة تنبع من اهتمامها بالرياضة كجزء أساسي ومهم لتقدم المجتمعات، وخاصة أن مصر لديها مجموعة من أفضل لاعبي الاسكواش في العالم."



ويضم نادي Black ball Sporting Club واحدًا من أكبر مجمعات ملاعب الاسكواش في مصر، والتي تصل إلى 19 ملعب اسكواش، إضافة الى ملعب زجاجي مركزي كامل.