الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو يفوز بولاية ثانية

أفاد إحصاء رسمي لمفوضية الانتخابات، الإثنين، بأن الرئيس الإندونيسي الحالي جوكو ويدودو فاز بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي وحصل على 55.5% من الأصوات مقابل 44.5% لمنافسه الجنرال المتقاعد برابو سوبيانتو.



وأكدت النتائج الرسمية نتائج الإحصاءات غير الرسمية التي أجرتها مؤسسات خاصة لاستطلاعات الرأي والتي أعطت الرئيس جوكو ويدودو فوزا مريحا رغم أن ذلك قد يثير طعنا قانونيا واحتجاجات في الشوارع بعد أن زعم برابو حدوث مخالفات على نطاق واسع.



وكثفت السلطات الإندونيسية، منذ صباح اليوم، من إجراءات الأمن في البلاد، استعدادا لأية اضطرابات تتزامن مع إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية.



ووضعت الشرطة الإندونيسية، المزيد من الأسلاك الشائكة خارج مقر مفوضية الانتخابات، بالإضافة إلى شاحنات مدرعة ومدافع مياه.



رغم أن مراقبين مستقلين ومحللين وصفوا عملية التصويت بأنها كانت حرة ونزيهة؛ إلا أن برابو رفض الاعتراف بهزيمته وأطلق فريق حملته الانتخابية اتهامات بوقوع "مخالفات وغش على نطاق واسع" خلال التصويت وإحصاء الأصوات.



ونشرت السلطات أفراد أمن مدججين بالأسلحة بعضهم برفقة كلاب مدربة خارج مقر مفوضية الانتخابات في وسط جاكرتا.



بالتزامن، أصدرت السفارة الأمريكية في إندونيسيا تحذيرا أمنيا تنصح فيه مواطنيها بالابتعاد عن الأماكن التي قد تشهد احتجاجات كبيرة.



كما حذرت السفارة الأسترالية أيضا من أن الاحتجاجات قد تتحول للعنف على نحو غير متوقع.