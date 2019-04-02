وزير الخارجية اللبناني: نرفض أي مساعدات أو قروض تحت غطاء النزوح

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل اليوم الثلاثاء، رفض بلاده أي مشروع لإعطاء مساعدات أو قروض تحت غطاء النزوح.



وقال باسيل، في تصريح بمجلس النواب اليوم، إن "عودة النازحين السوريين إلى بلادهم تتأمن بتطبيق القانون اللبناني وبالتعاطي مع المجتمع الدولي ومع الحكومة السورية وهذه ثلاثة أجزاء للخطة ولا يجوز حصرها باتجاه واحد".



وأعلن أن " الحديث الصريح مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في لبنان أثمر مقاربة مختلفة للموضوع ونسمع تفهمًا أكبر من دول أخرى، وعلينا كلبنانيين تكريس الوضع بسياسة حكومية فالوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو".



وأضاف " علينا توفير كل المستلزمات الداخلية والخارجية لعودة النازحين إلى بلادهم ونصر على أن تكون كل الوسائل متاحة للحكومة لتأمين العودة ".



وقال باسيل:" نحن من يريد الإصلاح الضريبي وعجز صفر في الكهرباء وليست أمورًا مفروضة في مقابل مساعدات النازحين، وهذا الأمر واضح للجميع وأي مشروع لإعطاء مساعدات أو قروض تحت غطاء النزوح مرفوض ومبلغ إلى الجهات الدولية من قبلنا".



يذكر أن عدد النازحين السوريين الذين عادوا من لبنان إلى سورية حتى الآن بلغ 172 ألف نازح، ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حاليًا حوالي مليون و500 ألف نازح، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.