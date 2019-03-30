محمد الباز يفضح نفاق ازدواجية الإخوان وتطبيلهم لتعديلات أردوغان الدستورية (فيديو)

فضح الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، "تطبيل" الإخوان وإعلامهم لتعديلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدستورية، والتي أدارها أردوغان بنفسه، ليحول النظام من برلماني لرئاسي، ويظل فترة طويلة جدًا في الرئاسة.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الإخوان الذين شكلوا جبهة لمعارضة التعديلات الدستورية المصرية، هم أنفسهم الذين دعموا التعديلات التركية والتي تصنع ديكتاتورًا حقيقيًا.

وعرض الباز، مقطع فيديو يرصد لقاءات محمد الصغير القيادي الإخواني الإرهابي، بالناس لدعوتهم للموافقة على التعديلات الدستورية، ومقال قطب العربي، بعنوان "دروس تركية في الانقلابات والديمقراطية"، كان يحتفي فيه بتعديلات أردوغان، إلى جانب ما نشرته ويكبيديا الإخوان المسلمين، ووصفها أردوغان بالقوي، لإجرائه التعديلات الدستورية.

كما عرض مقطع فيديو للإخواني صابر مشهور، والذي يشيد بتحول تركيا للنظام الرئاسي، للقضاء على النظام البرلماني الذي وضعته الماسونية بحد زعمه، ويبشر بفوائد النظام الرئاسي.



