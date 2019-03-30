الملك سلمان يستقبل أمير الكويت في مقر إقامته بتونس

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مقر إقامته بتونس.



وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في المنطقة، وذلك وفق وكالة الانباء الكويتية.



ويشارك قائدي البلدين في القمة العربية الـ30 التي تستضيفها تونس غدا الأحد، بحضور واسع من قيادات ورؤساء الدول العربية.