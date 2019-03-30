kora online بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك الان
kora online بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك الان
مباراة القمة
بين الأهلى والزمالك تذاع اليوم السبت 30 / 3 /2019 الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة
عبر قناة النيل للرياضة على التليفزيون المصري
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والزمالك اليوم بث مباشر كورة أون لاين الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة
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