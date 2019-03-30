kora star مشاهدة مباراة القمة في الدوري المصري الاهلي والزمالك بث مباشر
kora star مشاهدة مباراة القمة في الدوري المصري الاهلي والزمالك بث مباشر
يلتقي الأهلي والزمالك
على ملعب برج العرب اليوم السبت 30-3-2019 وهى مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة السابعة
عشر.
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