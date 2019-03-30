yallakora بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك الان

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وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن الإتفاق مع الحكم الروماني استيفان كوفاكس لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في القمة 117 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعاون الحكم الروماني طاقم مكون من ميهاي اوفيديو أرتن مساعد أول، وفازن فلورن مارينسكو مساعد ثان، واونت ماريوس إفرام حكم رابع.