yallakora بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك الان
yallakora بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك الان
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مباراة الأهلى والزمالك اليوم 30 مارس 2019 كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلى
والزمالك |الدورى المصري
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مباراة الأهلى والزمالك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة
بتوقيت السعودية على ملعب برج العرب
وكانت لجنة
الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن الإتفاق مع الحكم الروماني استيفان كوفاكس
لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في القمة 117 ببطولة الدوري المصري الممتاز.
ويعاون الحكم الروماني
طاقم مكون من ميهاي اوفيديو أرتن مساعد أول، وفازن فلورن مارينسكو مساعد ثان، واونت
ماريوس إفرام حكم رابع.