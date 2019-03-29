تعرف على "اتيكيت" انهاء العلاقات العاطفية

يتعرض كثيرون من الأشخاص لمواقف تحتاج لمزيد من التفكير مثل إنهاء علاقة عاطفية، فالأمر يتطلب تخطيط لانهاء العلاقة دون إهانه لأحد الطرفين، وتوضح خبيرة الاتيكيت دينا علي كيفية إنهاء العلاقات العاطفية بطريقة شيك.



- لابد أن تكون واضحا وصريحا في إنهاء العلاقة، واعلان انكما غير ملائمين لبعض بطريقة مباشرة.

- لا تنهى العلاقة بالتليفون، فمن الاتيكيت أن تكونا وجهًا لوجه.

- اختار المكان المناسب بعيدا عن كافة الأماكن التي تحمل ذكريات لكما.

- تخير الوقت المناسب ولا يكون متوافقا مع الأعياد حتى لا يحمل هذا اليوم ذكرى سيئة.

- لا تظهر كونك " لا يهمك" من انهاء الأمر بل أظهر مدى حزنك لفعل هذا.

- لابد أن تدرك أن الصداقة بعد علاقة الحب غالبا ما تكون نتيجتها الفشل فلا تصارح بهذا.